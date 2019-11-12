Депутатка "Слуги народу" засвітила в Раді новий iPhone за півтори її зарплати

Депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва з'явилася в залі засідань Верховної Ради з новим iPhone 11 Pro Max , вартістю в 41 тисячу гривень, після чуток про зарплати у конвертах для депутатів правлячої партії.

Про це повідомила журналістка Ганна Стешенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, а сфотографував Аллахвердієву фотокореспондент Ян Доброносов.

"Діджіталізація в дії. Депутат Ради фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна придбати в мережі тепер за знижкою за 40 тис. 999 грн", - написала Стешенко.

Журналістка згадала про нещодавню інформацію про зарплати в конвертах по $5-15 тис. в місяць для депутатів "Слуги народу", хоча їх середня зарплата складає 25 тис. гривень на місяць, чого не вистачить на такий телефон.

Ірина Аллахвердієва в Раді з новим iPhone 11 Pro Max. Фото: Ян Доброносов

Раніше Українські Новини писали, що доведеться віддати натомість за новий iPhone 11. Крім того, новоспечена депутатка Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду.

Тим часом пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для "слуг народу".