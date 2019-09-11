подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 12:27 639
Технологии 2019-09-11T12:32:45+03:00
Українські Новини
Квартиру, машину или душу: что придется отдать взамен на новый iPhone 11

Квартиру, машину или душу: что придется отдать взамен на новый iPhone 11

На презентации 10 сентября компания Apple анонсировала долгожданные смартфоны iPhone последнего поколения: 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовый iPhone 11 Pro Max.

Новинки обзавелись улучшенными камерами, мощными процессорами и новыми дисплеями.

Характеристики iPhone 11

Первой представили базовую модель iPhone 11 сразу в шести цветах: пастельных сиреневом, желтом  и зеленом, а также классических красном, черном и белом.

У iPhone 11 появилась двойная камера с широкоугольным и ультраширокоугольным модулями, а также ночной режим съемки. 

Фото: AppleФото: Apple

Кроме того, впервые во фронтальную камеру добавили режим SlowMotion. Помимо этого, в iPhone расширили функции портретной съемки и теперь помимо людей, на портретах хорошо получатся еще и животные.

Фото: AppleФото: Apple

Разработчки Apple утверждают, что установленный в iPhone 11 процессор А13 Bionic является самым мощным процессором на рынке. Также новинка оснащена звуковой системой Dolby Atmos.

В новых айфонах улучшели батарею, которая, по словам разработчиков, обеспечит целый день работы смартфона без подзарядки. Также теперь можно не переживать если телефон упадет в воду, поскольку iPhone 11 сможет до 30 минут находится на глубине 2-х метров. Помимо этого, в Apple утверждают, что стекло, из которого сделан новый айфон, самое прочное на рынке.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro представлен в четырех цветах: серебрянный, золотой, космический серый и полуночный зеленый.

Главная особенность iPhone 11 Pro - тройная камера. Она впервые появилась в смартфонах от Apple и теперь телефон обладает широкоугольным, ультраширокоугольным и телеобъективом. 

iPhone 11 Pro. Фото: AppleiPhone 11 Pro. Фото: Apple

Камера оснащена технологией Deep Fusion, с помощью которой смартфон делает сразу 9 фото, а искусственный интеллект выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения максимальной детализации. В новом айфон появилась возможность одновременно получать изображение со всех камер, включая фронтальную и работать с видео прямо во время съемки.

iPhone 11 Pro. Фото: AppleiPhone 11 Pro. Фото: Apple

Производители сообщают, что iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на пять часов дольше Xs Max. И впервые iPhone получит быструю зарядку прямо из коробки, в комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro.

Цены на iPhone 11 Pro стартуют от 999 долларов, а на Max от 1099 долларов.

Как сообщали Українські Новини, Apple презентовал смарт-часы пятого поколения, новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro

Напомним, что 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple.

Больше новостей о: Apple iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

Архив
Новости
Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен 12:38
Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ 12:35
Замминистра Лавренюк выстроил в МИУ коррупционную сеть, - СМИ 12:24
Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины, - СМИ 12:22
Заданный правительством рост экономики не возможен без инвестиций, роста промпроизводства и потребления в стране, - Чернышов 12:15 Видео
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
больше новостей
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Сергей Лямец: Мы уже готовы убить "Мотор Сич", чтобы он не достался никому? 22:24 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok