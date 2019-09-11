Квартиру, машину или душу: что придется отдать взамен на новый iPhone 11

На презентации 10 сентября компания Apple анонсировала долгожданные смартфоны iPhone последнего поколения: 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовый iPhone 11 Pro Max.\r\nНовинки обзавелись улучшенными камерами, мощными процессорами и новыми дисплеями.\r\nХарактеристики iPhone 11\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H4p6njjPV_o" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПервой представили базовую модель iPhone 11 сразу в шести цветах: пастельных сиреневом, желтом и зеленом, а также классических красном, черном и белом.\r\nУ iPhone 11 появилась двойная камера с широкоугольным и ультраширокоугольным модулями, а также ночной режим съемки. \r\nФото: Apple\r\nКроме того, впервые во фронтальную камеру добавили режим SlowMotion. Помимо этого, в iPhone расширили функции портретной съемки и теперь помимо людей, на портретах хорошо получатся еще и животные.\r\nФото: Apple\r\nРазработчки Apple утверждают, что установленный в iPhone 11 процессор А13 Bionic является самым мощным процессором на рынке. Также новинка оснащена звуковой системой Dolby Atmos.\r\nВ новых айфонах улучшели батарею, которая, по словам разработчиков, обеспечит целый день работы смартфона без подзарядки. Также теперь можно не переживать если телефон упадет в воду, поскольку iPhone 11 сможет до 30 минут находится на глубине 2-х метров. Помимо этого, в Apple утверждают, что стекло, из которого сделан новый айфон, самое прочное на рынке.\r\nЦена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.\r\niPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cVEemOmHw9Y" frameborder="0" allowfullscreen>\r\niPhone 11 Pro представлен в четырех цветах: серебрянный, золотой, космический серый и полуночный зеленый.\r\nГлавная особенность iPhone 11 Pro - тройная камера. Она впервые появилась в смартфонах от Apple и теперь телефон обладает широкоугольным, ультраширокоугольным и телеобъективом. \r\niPhone 11 Pro. Фото: Apple\r\nКамера оснащена технологией Deep Fusion, с помощью которой смартфон делает сразу 9 фото, а искусственный интеллект выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения максимальной детализации. В новом айфон появилась возможность одновременно получать изображение со всех камер, включая фронтальную и работать с видео прямо во время съемки.\r\niPhone 11 Pro. Фото: Apple\r\nПроизводители сообщают, что iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на пять часов дольше Xs Max. И впервые iPhone получит быструю зарядку прямо из коробки, в комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro.\r\nЦены на iPhone 11 Pro стартуют от 999 долларов, а на Max от 1099 долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Apple презентовал смарт-часы пятого поколения, новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro\r\nНапомним, что 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple.