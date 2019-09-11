Квартиру, машину или душу: что придется отдать взамен на новый iPhone 11

На презентации 10 сентября компания Apple анонсировала долгожданные смартфоны iPhone последнего поколения: 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовый iPhone 11 Pro Max.

Новинки обзавелись улучшенными камерами, мощными процессорами и новыми дисплеями.

Характеристики iPhone 11

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Первой представили базовую модель iPhone 11 сразу в шести цветах: пастельных сиреневом, желтом и зеленом, а также классических красном, черном и белом.

У iPhone 11 появилась двойная камера с широкоугольным и ультраширокоугольным модулями, а также ночной режим съемки.

Фото: Apple

Кроме того, впервые во фронтальную камеру добавили режим SlowMotion. Помимо этого, в iPhone расширили функции портретной съемки и теперь помимо людей, на портретах хорошо получатся еще и животные.

Фото: Apple

Разработчки Apple утверждают, что установленный в iPhone 11 процессор А13 Bionic является самым мощным процессором на рынке. Также новинка оснащена звуковой системой Dolby Atmos.

В новых айфонах улучшели батарею, которая, по словам разработчиков, обеспечит целый день работы смартфона без подзарядки. Также теперь можно не переживать если телефон упадет в воду, поскольку iPhone 11 сможет до 30 минут находится на глубине 2-х метров. Помимо этого, в Apple утверждают, что стекло, из которого сделан новый айфон, самое прочное на рынке.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

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iPhone 11 Pro представлен в четырех цветах: серебрянный, золотой, космический серый и полуночный зеленый.

Главная особенность iPhone 11 Pro - тройная камера. Она впервые появилась в смартфонах от Apple и теперь телефон обладает широкоугольным, ультраширокоугольным и телеобъективом.

iPhone 11 Pro. Фото: Apple

Камера оснащена технологией Deep Fusion, с помощью которой смартфон делает сразу 9 фото, а искусственный интеллект выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения максимальной детализации. В новом айфон появилась возможность одновременно получать изображение со всех камер, включая фронтальную и работать с видео прямо во время съемки.

iPhone 11 Pro. Фото: Apple

Производители сообщают, что iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на пять часов дольше Xs Max. И впервые iPhone получит быструю зарядку прямо из коробки, в комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro.

Цены на iPhone 11 Pro стартуют от 999 долларов, а на Max от 1099 долларов.

Как сообщали Українські Новини, Apple презентовал смарт-часы пятого поколения, новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro

Напомним, что 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple.