Третє "бабине літо" у розпалі: у середу в Україні буде від +1 вночі до +19 днем

В той час, як синоптики дали прогноз до кінця листопада зі снігопадами та морозами до -11, 13 листопада в Україні ще збережеться аномально тепла погода. У Києві в середу буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Закарпатті невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +10...+17 градусів; у Закарпатті вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +8...+15 градусів; у Сумській області вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +10...+16 градусів; у Полтавській області вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +7...+13 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі в Одеській і Миколаївській областях +6...+12 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях +4...+9 градусів, вдень +11...+17 градусів, в Одеській області +14...+19 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Україну накриє густий туман з сильними дощами. Тим часом вчені та екологи б'ють на сполох через надзвичайну ситуацію з кліматом на Землі. Також синоптики дали прогноз до кінця тижня.