Платформа Бойко, Батьківщина, "ЄС" і "За майбутнє" - проти ринку землі

Фракції "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на виступи представників фракцій на засіданні Верховної Ради 12 листопада

"За оцінками ООН, кількість родючих земель у світі стрімко скорочується. Разом з джерелами питної води. Кожна 7 людина у світі знаходиться у стані голоду, включаючи дітей.

Земля стає у світі найдорожчим стратегічним ресурсом. Сильні, інтелектуальні, розумні країни світу своєю стратегією визначили скупку у державну власність земель сільгосппризначення як у своїй країні, так і за її межами.

Ні в якому випадку не можна сьогодні Україні позбавитися цього стратегічного ресурсу", - сказала в Раді лідер "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Сьогодні вирішальний день в новітній історії України. Багато лиха бачила наша земля, але такого, щоб її продавали, – такого ще не було!

Це питання виживання та існування нашої держави. А всім представникам МВФ, Сороса та іншим, чиї загребущі руки тягнуться до землі, я хочу сказати: "Хрєн вам, а не земля України". Дідька лисого ви отримаєте, а не землю. Коли б я мав талант, я б щас заспівав пісню "Вставай страна огромная".

Давайте забудемо всі політичні чвари і пригадаємо, що ми всі діти України. Ми не дамо продати землю!", - сказав один з лідерів" ОТЗЖ "Вадим Рабинович.

"Ми не будемо голосувати за закони про дерибан землі. Ми за ринок землі, але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет, а ті, хто хочуть скупити землю шматками площею з Ліхтенштейн чи Андорру, не матимуть змоги це зробити. І ніякі популістські референдуми владі не допоможуть", - заявив представник" ЄС "Микола Княжицький.

"Останнє соціологічне опитування – серед громадян України проти відкриття ринку землі 68% громадян. Повинен сьогодні бути накладений мораторій на ринок землі. Ми повинні іти на референдум і питати у людей, що робити з землею", - вважає співголова" За майбутнє "Тарас Батенко.

Видання повідомляє, що Тимошенко вийшла до трибуни з фракцією і великим зеленим банером" Ні розпродажу української землі! ". Так само з фракцією і банером "Не дамо розікрасти землю" вийшов і Рабінович.

Скріншот засідання Ради.

"Батьківщина" вимагаємо зняти з розгляду всі без винятку законопроекти про продаж землі і продовжити на рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як бути з землею.

"ОПЗЖ" вимагає спочатку провести всенародний референдум щодо землі.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить відставку депутата від фракції Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і запуск ринку землі в понеділок.

Верховна Рада планувала розглянути низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі. Тим часом, Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.