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12 листопада 2019, вівторок, 11:55 6
Силові структури 2019-11-12T11:57:05+02:00
Українські Новини
Колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Букіну повідомили про підозру

Колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Букіну повідомили про підозру

НАБУ, підозра, Декларування недостовірної інформації, Павло Букін
Павло Букін. Скріншот: YouTube/BBC News Україна
Павло Букін. Скріншот: YouTube/BBC News Україна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому генеральному директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"12 листопада 2019 року детективи Національного бюро за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

Слідство встановило, що Букін не задекларував в 2016 році доходи, нерухоме майно (2 квартири вартістю понад 3 млн гривень) і автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн гривень, які є власністю цивільної дружини екс-гендиректора.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Букіним.

Також стало відомо, що Букін вирішив вивести з-під контролю концерну оборонне підприємство.

30 серпня Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавічуса.

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