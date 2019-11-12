Колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Букіну повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому генеральному директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.



"12 листопада 2019 року детективи Національного бюро за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.



Слідство встановило, що Букін не задекларував в 2016 році доходи, нерухоме майно (2 квартири вартістю понад 3 млн гривень) і автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн гривень, які є власністю цивільної дружини екс-гендиректора.



Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Букіним.



Також стало відомо, що Букін вирішив вивести з-під контролю концерну оборонне підприємство.



30 серпня Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавічуса.