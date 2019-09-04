подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 21:55 23
Общество 2019-09-04T21:56:23+03:00
Українські Новини
Экс-директор "Укроборонпрома" решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие

Экс-директор "Укроборонпрома" решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие

Павел Букин. Скриншот: YouTube/BBC News Україна
Павел Букин. Скриншот: YouTube/BBC News Україна

Гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин за несколько недель до своего увольнения успел подписать приказ об утверждении нового устава ГК "Укрспецэкспорт". Об этом сообщает Bihus.Info.

Основная цель этих действий - максимальное расширение полномочий руководства "Укрспецэкспорта" и практически полный вывод компании из-под контроля государственного концерна.

19 августа Букин, на тот момент еще гендиректор "Укроборонпрома", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" - одного из крупнейших предприятий концерна.

Отмечается, что именно устав - регулирует деятельность компании, а также - определяет права и обязанности ее руководства. Ключевое отличие новой редакции 2019 года от предыдущей 2017 - это расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора. Кроме того, "Укрспецэкспорт" устанавливает более жесткий контроль над своими дочерними предприятиями.

"Укрспецэкспорт " имеет шесть дочерних предприятий: ДГЗИФ "Укринмаш",  ГХВП "Спецтехноэкспорт", ГП "Укроборонсервис", ДЗИП "Промоборонэкспорт", ГП СЗФ "Прогресс" и ГП ВТФ "Таско-экспорт". Исторически и юридически они дочерние, но на практике вполне самостоятельны. Однако новый устав ставит все в жесткую зависимость от материнского предприятия.


Бывший Президент Петр Порошенко назначил Букина гендиректором в феврале 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

Больше новостей о: Укрспецэкспорт Укроборонпром Павел Букин

Архив
Новости
Экс-директор "Укроборонпрома" решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие 21:55
Украина предложила вернуть Россию в СЦКК 21:50
Фракции Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА 21:24
Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководителя Офиса Президента 21:18
США выделили Киево-Могилянской академии грант $400 тыс. на реставрацию 21:08
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok