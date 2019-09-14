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14 сентября 2019, суббота, 16:18 33
Силовые структуры 2019-09-14T16:38:39+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина

НАБУ открыло дело на экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина

Павел Букин. Скриншот: YouTube/BBC News Україна
Павел Букин. Скриншот: YouTube/BBC News Україна

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим генеральным директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

Дело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора "Укроборонпрома".

Уголовное производство начато 7 августа по ст. 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации.

Обстоятельств дела собеседник не уточнил.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности. В марте Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Букина по делу о хищениях в оборонном секторе.

Тем временем, экс-директор "Укроборонпрома" решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие.

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