НАБУ открыло дело на экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим генеральным директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.\r\nДело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора "Укроборонпрома".\r\nУголовное производство начато 7 августа по ст. 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации.\r\nОбстоятельств дела собеседник не уточнил.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.\r\nРанее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности. В марте Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Букина по делу о хищениях в оборонном секторе.\r\nТем временем, экс-директор "Укроборонпрома" решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие.