Російський рубль завмер в обмінниках Києва

У вівторок, 12 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 11 листопада, залишився без змін і становить 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля також завмер на позначці 3,93 гривень за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3700 24,6660 26,7891 27,2702 3,43 3,93 Максимальний 24,5000 25,0000 27,0000 27,8000 3,78 5,00 Мінімальний 24,0000 24,5300 26,0000 27,0500 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро завмерли в обмінниках після тривалого падіння.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: експерти розповіли, чого чекати від курсу валют.