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12 листопада 2019, вівторок, 10:21 12
Фінанси 2019-11-12T11:00:03+02:00
Українські Новини
Долар і євро завмерли в обмінниках після тривалого падіння

Долар і євро завмерли в обмінниках після тривалого падіння

Валюта, Курс валют, курс долара, курс євро

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 листопада на 0,94 коп. до 24,6828 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,32 коп. до 24,3700 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,14 коп. до 26,7997 UAH/EUR, курс продажу зберігся на 27,2809 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,3700 24,6828 26,7997 27,2809 3,44 3,95
Максимальний 24,5000 25,0000 27,0000 27,8000 3,78 5,00
Мінімальний 24,0000 24,5500 26,0000 27,0500 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, НБУ збільшив покупку валюти на міжбанку в 2,4 рази.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: експерти розповіли, чого чекати від курсу валют.

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