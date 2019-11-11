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11 листопада 2019, понеділок, 21:45 12
Суспільство 2019-11-11T23:45:02+02:00
Українські Новини
Генпрокурору Рябошапці не довіряє кожен третій українець, - опитування

Генпрокурору Рябошапці не довіряє кожен третій українець, - опитування

ГПУ, Руслан Рябошапка, соцопитування, довіра
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

33% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не довіряють Генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Водночас довіряють Рябошапці 23,6% опитаних, трохи більше, ніж Юлії Тимошенко.

Крім того, 63% опитаних українців не довіряють прокуратурі.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада.

Було опитано 2 015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у вересні рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх кращі роки, і склав 71%, за два місяці він впав майже на 3%. Так, 68,2% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Президенту Володимиру Зеленському, 24,3% - не довіряють.

В той же час ЗСУ та волонтерам українці довіряють більше, ніж Зеленському і церкві.

Тим часом більшість українців вважають, що новій влада не вдається поліпшити ситуацію в країні.

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