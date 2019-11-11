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11 ноября 2019, понедельник, 18:00 13
Общество 2019-11-11T18:02:54+02:00
Українські Новини
ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви

ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви

Церковь, ВСУ, Соцопрос, Доверие, Владимир Зеленский, Доверие к власти

В то время, как новая власть оправдала надежды только 17% населения Украины, 70,3% украинцев, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Вооруженным Силам, 69,9%- волонтерским организациям, 68,2% - Президенту Владимиру Зеленскому, 64,6% - церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие также выражается Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63,4%), добровольческим батальонам (62,1%), Национальной гвардии (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

При этом Верховной Раде доверяют 43,7% опрошенных (не доверяют - 44,7%), Кабинету Министров - доверяют 44,2% (не доверяют - 43,8%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (им не доверяют 80% опрошенных), судебной системе в целом (73,2%), государственному аппарату (чиновникам, - 68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56,1%), Национальному антикоррупционному бюро (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку (52,3%).

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 2 015 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 75% респондентов, опрошенных Центром Разумкова в октябре доверяли Вооруженным Силам, Зеленскому - 70%.

В сентябре, согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, 75% респондентов доверяли Вооруженным силам, при этом Зеленскому доверяли 70%.

Большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.

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