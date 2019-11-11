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11 ноября 2019, понедельник, 16:28 1209
Президент 2019-11-11T16:28:27+02:00
Українські Новини
Рейтинг Зеленского упал до 68%

Рейтинг Зеленского упал до 68%

Рейтинг, Рейтинг Зеленского
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

После того, как в сентябре рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, и составил 71%, за два месяца он упал почти на 3%. Так, 68,2% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 24,3% - не доверяют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Наивысший уровень доверия после Президента у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 51,6% (не доверяют - 30,6%).

При этом больше всего респонденты не доверяют бывшему Президенту Петру Порошенко – 79,1% (доверяют – 14,4% опрошенных).

74,7% респондентов не доверяют депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчуку, доверяют - 15,3%; 69,6% - не доверяют лидеру партии Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко, доверяют – 22,2%; 68,7% - не доверяют министру внутренних дел Арсену Авакову, доверяют – 15,%; 67,9% - не доверяют лидеру партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрию Бойко, доверяют - 21,5%; 48% - не доверяют лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, доверяют – 37,1%, 41,1% - не доверяют главе Офиса Президента Андрею Богдану, доверяют – 23%; 40,9% - не доверяют лидеру партии "Национальный корпус" Андрею Билецкому, доверяют - 14,5%; 36,5% - не доверяют премьер-министру Алексею Гончаруку, 27,8% - доверяют; 29,8% - не доверяют лидеру фракции "Слуга народа" в Раде Давиду Арахамии, доверяют – 14,3%; 33% - не доверяют генеральному прокурору Руслану Рябошапке, доверяют – 23,6%; 29% - не доверяют бывшему политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову, доверяют – 36,4%; 27,3% - не доверяют первому заместителю председателя Рады, представителю Президента в парламенте Руслану Стефанчуку, доверяют – 17,2%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября.

Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українські Новини, еще в сентябре, согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, 75% респондентов доверяли Вооруженным силам, при этом Зеленскому доверяли 70%.

Большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.

В октябре президенту Владимиру Зеленскому доверяли 66%.

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