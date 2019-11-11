Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського воїна

В той час, як міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що бойовики намагаються зірвати процес розведення військ в Петровському Донецької області, бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 4 рази обстріляли українські позиції біля Луганського і Південного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстрілу позицій Об'єднаних сил - поблизу Гнутового, Верхньоторецького і Богданівки.

Протягом поточної доби внаслідок обстрілу поранення отримав 1 військовослужбовець.

Вказується, що на ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області, завершено розмінування території, здійснюється демонтаж певних фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, третю добу триває етап розведення сил і засобів.

Як повідомляли Українські Новини, чотирьох українських військових було поранено через обстріл в зоні ООС. Раніше штаб ООС заявляв, що Росія зірвала розведення військ в Петровському. Тим часом в Міноборони заявили, що не бачать загрози вторгнення на півдні України.