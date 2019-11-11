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11 ноября 2019, понедельник, 08:52 537
Силовые структуры 2019-11-11T08:58:10+02:00
Українські Новини
Террористы пытаются сорвать разведение войск в Петровском, - министр обороны

Террористы пытаются сорвать разведение войск в Петровском, - министр обороны

Министр обороны, Ситуация в зоне ООС, Андрей Загороднюк, Разведение войск, Петровское
Петровское. Фото: ООС/Facebook
Петровское. Фото: ООС/Facebook

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском Донецкой области.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Студия 1+1", передают Українськi Новини.

"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы делаем разведение по плану, оно идет по контролируемому сценарию", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будут делать украинские военные, если процесс разведения будет сорван, Загороднюк заявил, что силы ООС вернутся на прежние позиции.

"Тогда мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. И у нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС. Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.

Больше новостей о: Министр обороны Ситуация в зоне ООС Андрей Загороднюк Разведение войск Петровское

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