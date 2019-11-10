Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в воскресенье, 4 военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На протяжении текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили 4 военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Противник обстрелял позиции подразделений ООС из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": возле Майорска – из зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды вблизи Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса; 1 раз возле Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Указывается, что на участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается практический этап зеркального процесса разведения сил и средств.

В частности, в воскресенье, согласно графику, изменили свое тактическое положение 11 военных Вооруженных сил и 14 единиц вооружения.

Как сообщали Українськi Новини, 10 ноября на Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ почти 20 раз, ранен военный.

Напомним, разведение сил в Петровском началось 9 ноября. Ранее российские войска сорвали разведение войск в Петровском Донецкой области,