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11 листопада 2019, понеділок, 20:36 19
Верховна Рада і партії 2019-11-11T22:00:02+02:00
Українські Новини
Скандал у "Слузі народу": Богдан викликав депутатів "на килим" через непідтримання ними законопроектів

Скандал у "Слузі народу": Богдан викликав депутатів "на килим" через непідтримання ними законопроектів

Слуга народа, Партія

Після того, як лідером "Слуги народу" замість Разумкова став Корнієнко, депутат Верховної Ради від фракції Антон Поляков заявив, що глава Офісу Президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів від фракції для дачі пояснень через непідтримання ними законопроектів.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Мене особисто викликав у кабінет Богдан до себе, і я це питання піднімав на фракції. Говорив про це Президенту: "Чому керівник офісу Президента може "викликати", в лапках?" - сказав він.

За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

"Вони дружно питали мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент финрасследований), проти законів по ФОП-ам, по кешбеку. Таке було", - сказав Поляков.

Парламентарій зазначає, що пояснював свою позицію їм на зустрічі. Політик додав, що подібні переговори проходили і з іншими членами фракції.

Як повідомляли Українські Новини, на з'їзді партії "Слуга народу" Корнієнко озвучив попередню дату виборів у 2020 році на кінець весни або початок літа. Ситуація буде залежати тільки від того, на скільки успішно пройде реформа децентралізації. На його думку, партія повинна бути секси і порушувати.

Також на зборах було вирішено, що в грудні "Слуга народу" буде брати участь у виборах у всі об'єднані громади.

 

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