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10 ноября 2019, воскресенье, 18:46 28
Верховная Рада и партии 2019-11-10T18:49:55+02:00
Українські Новини
Партия должна быть секси и возбуждать, - новый глава "Слуги народа" назвал приоритеты политсилы

Партия должна быть секси и возбуждать, - новый глава "Слуги народа" назвал приоритеты политсилы

Верховная Рада, Буковель, Партия
Александр Корниенко. Фото: Фото: Facebook/Александр Корниенко
Александр Корниенко. Фото: Фото: Facebook/Александр Корниенко

Александр Корниенко, которого единогласно избрали сегодня, 10 ноября новым главой партии "Слуга народа" до 2023 года, назвал ключевые приоритеты для этой политсилы на ближайшие четыре года, передает "Страна".

В своей вступительной речи Корниенко заявил, что партия должна быть секси для кандидатов. 

"Чтобы лифт (в партии) работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Михаил Федоров, должна возбуждать депутатов", — подчеркнул Корниенко.

Он также анонсировал новый этап тренингов для "слуг народа" в Египте или Буковеле.

Как сообщали Українські Новини, на съезде партии "Слуга народа" Корниенко озвучил предварительную дату выборов в 2020 году на конец весны или начало лета. Ситуация будет зависеть только от того, на сколько успешно пройдет реформа децентрализации.

Также на собрании было решено, что в декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины.

Напомним, что Корниенко говорил о том, что в новый состав ЦИК могут войти его уволенные члены.

Больше новостей о: Верховная Рада Буковель Партия "Слуга народа" Александр Корниенко Михаил Федоров

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