Партия должна быть секси и возбуждать, - новый глава "Слуги народа" назвал приоритеты политсилы

Александр Корниенко, которого единогласно избрали сегодня, 10 ноября новым главой партии "Слуга народа" до 2023 года, назвал ключевые приоритеты для этой политсилы на ближайшие четыре года, передает "Страна".

В своей вступительной речи Корниенко заявил, что партия должна быть секси для кандидатов.

"Чтобы лифт (в партии) работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Михаил Федоров, должна возбуждать депутатов", — подчеркнул Корниенко.

Он также анонсировал новый этап тренингов для "слуг народа" в Египте или Буковеле.

Как сообщали Українські Новини, на съезде партии "Слуга народа" Корниенко озвучил предварительную дату выборов в 2020 году на конец весны или начало лета. Ситуация будет зависеть только от того, на сколько успешно пройдет реформа децентрализации.

Также на собрании было решено, что в декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины.

Напомним, что Корниенко говорил о том, что в новый состав ЦИК могут войти его уволенные члены.