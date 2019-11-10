Лидером "Слуги народа" вместо Разумкова стал Корниенко

Партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Соответствующие решения были приняты на съезде "Слуги народа", передают Українські Новини.

Лидера партии избирали единогласно на 4-летний срок.

Презентуя свое видение развития партии, Корниенко отметил местные выборы в 2020 году как ключевую задачу для "Слуги народа".

Также задачей депутат считает разработку новых подходов для партийного строительства.

"Мы должны набрать лидеров на конкурсной основе, с использованием новых технологий. В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство про политические партии", - заявил парламентарий.

Корниенко также отметил, что идеологической программой "Слуги народа" нужно будет избрать компромиссный вариант для всех ее членов.

35-летний депутат имеет диплом магистра химической технологии и инженерии и квалификацию консультанта по позитивной психотерапии.

С 2006 года он консультировал на избирательных компаниях.

На выборах Президента 2019 года Корниенко координировал штаб Владимира Зеленского, а на парламентских - возглавлял избирательный штаб партии.

29 августа Корниенко был назначен первым заместителем председателя "Слуги народа" в Раде.

Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа".

Тем временем в Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии. Делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенных территориальных общинах, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.