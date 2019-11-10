Лидером "Слуги народа" вместо Разумкова стал Корниенко

Партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующие решения были приняты на съезде "Слуги народа", передают Українські Новини. Лидера партии избирали единогласно на 4-летний срок. Презентуя свое видение развития партии, Корниенко отметил местные выборы в 2020 году как ключевую задачу для "Слуги народа". Также задачей депутат считает разработку новых подходов для партийного строительства. "Мы должны набрать лидеров на конкурсной основе, с использованием новых технологий. В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство про политические партии", - заявил парламентарий. Корниенко также отметил, что идеологической программой "Слуги народа" нужно будет избрать компромиссный вариант для всех ее членов. 35-летний депутат имеет диплом магистра химической технологии и инженерии и квалификацию консультанта по позитивной психотерапии. С 2006 года он консультировал на избирательных компаниях. На выборах Президента 2019 года Корниенко координировал штаб Владимира Зеленского, а на парламентских - возглавлял избирательный штаб партии. 29 августа Корниенко был назначен первым заместителем председателя "Слуги народа" в Раде. Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа". Тем временем в Киеве начался съезд "Слуги народа", на котором хотят переизбрать главу партии. Делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенных территориальных общинах, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.