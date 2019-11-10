Корниенко озвучил предварительную дату выборов в 2020 году

Новый лидер партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, которого выбрали вместо сложившего полномочия Разумкова, допускает проведение местных выборов в мае 2020 года.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Если реформа децентрализации будет завершена раньше, чем за 70 дней до местных выборов по Конституции, то может они будут раньше. Возможно, они будут летом, возможно, это будет конец весны", - сказал Корниенко.

Лидер "Слуги народа" выступает за максимальное обновление кадров на местных выборах, однако допускает участие от партии бывших депутатов.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 10 ноября, "Слуга народа" в Киеве собралась на съезд членов партии, на котором собирались переизбрать главу партии и было принято решение учавствовать в первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров 22 и 29 декабря.

Напомним, Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады.