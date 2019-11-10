подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 ноября 2019, воскресенье, 14:50 531
Верховная Рада и партии 2019-11-10T14:51:26+02:00
Українські Новини
В декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины

В декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины

Верховная Рада, Выборы, Слуга народа, ОТО, Партия
Александр Корниенко. Фото: Фото: Facebook/Александр Корниенко
Александр Корниенко. Фото: Фото: Facebook/Александр Корниенко

Партия "Слуга народа", во время первого этапа съезда партии, который начался в воскресенье, 10 ноября, решила принять участие в первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров 22 и 29 декабря.

Об этом сообщают Українськi Новини.

"Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТО (объединенные территориальные общины) 22 и 29 декабря", - сказал лидер партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Он отметил, что в выборах примут участие участие около 1 700 кандидатов в депутаты и 90 кандидатов на должности председателей и мэров сельских, поселковых и городских советов.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Больше новостей о: Верховная Рада Выборы Слуга народа ОТО Партия "Слуга народа" Александр Корниенко

Архив
Новости
На должность скандального Яременка уже нашли три подходящие кандидатуры 15:37
Корниенко озвучил предварительную дату выборов в 2020 году 15:16
В декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины 14:50
Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады 14:25
В Луганской области поймали сбежавшего из-под конвоя преступника 13:49
больше новостей
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах 23:05
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
За вождение в пьяном виде водителей авто будут арестовывать 00:03
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok