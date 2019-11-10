В декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины

Партия "Слуга народа", во время первого этапа съезда партии, который начался в воскресенье, 10 ноября, решила принять участие в первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров 22 и 29 декабря.

Об этом сообщают Українськi Новини.

"Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТО (объединенные территориальные общины) 22 и 29 декабря", - сказал лидер партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Он отметил, что в выборах примут участие участие около 1 700 кандидатов в депутаты и 90 кандидатов на должности председателей и мэров сельских, поселковых и городских советов.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.