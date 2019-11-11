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11 листопада 2019, понеділок, 18:00 12
Суспільство 2019-11-11T19:15:02+02:00
Українські Новини
ЗСУ і волонтерам українці довіряють більше, ніж Зеленському та церкві

ЗСУ і волонтерам українці довіряють більше, ніж Зеленському та церкві

Волонтер, Центр Разумкова, Володимир Зеленський, ЗСУ, соцопитування, Церква, Довіра до влади, довіра

В той час, як нова влада виправдала надії лише 17% населення України, 70,3% українців, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Збройним Силам, 69,9%- волонтерським організаціям, 68,2% - Президенту Володимиру Зеленському, 64,6% - церкві.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра також виражається Державній службі з надзвичайних ситуацій (63,4%), добровольчим батальйонам (62,1%), Національній гвардії (58%), Державній прикордонній службі (57,5%), ЗМІ України (54%), громадським організаціям (51%).

При цьому Верховній Раді довіряють 43,7% опитаних (не довіряють - 44,7%), Кабінету Міністрів - довіряють 44,2% (не довіряють - 43,8%).

Недовіру частіше висловлюється ЗМІ Росії (їм не довіряють 80% опитаних), судовій системі в цілому (73,2%), державному апарату (чиновників, - 68,5%), місцевим судам (68%), політичним партіям (66%), комерційним банкам (66%), прокуратурі (63%), Верховному суду (62%), Конституційного суду (58%), Антикорупційного суду (57%), Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (56,1%), Національному антикорупційному бюро (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (56%), Національному банку (52,3%).

Опитування проводилося з 1 по 7 листопада серед 2 015 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 75% респондентів, опитаних Центром Разумкова у жовтні довіряли Збройним Силам, Зеленському - 70%.

У вересні, згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, 75% респондентів довіряють Збройним силам, при цьому Зеленському довіряли 70%.

Більшість українців вважають, що новій владі не вдається поліпшити ситуацію в країні.

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