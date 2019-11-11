Новая власть оправдала надежды только 17% украинцев, - опрос

В то время как рейтинг Президента Владимира Зеленского упал до 68%, доля респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, ответивших, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17,1%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

С 9% до 14,4% возросло количество тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.

Неизменной (около 5%) осталась доля ответивших, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

13,2% (12% в октябре) отметили, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло; 7,1% (6% в октябре) - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

37% опрошенных (40% в октябре) придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти. 6,4% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 2 015 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українські Новини, еще в сентябре, согласно опросу социологической службы Центра Разумкова, 75% респондентов доверяли Вооруженным силам, при этом Зеленскому доверяли 70%.