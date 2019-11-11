Рейтинг Зеленського впав до 68%

Після того, як у вересні рейтинг Зеленського досяг рівня підтримки Путіна і Лукашенка в їх кращі роки, і склав 71%, за два місяці він впав майже на 3%. Так, 68,2% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Президенту Володимиру Зеленському, 24,3% - не довіряють.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Найвищий рівень довіри після Президента у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – 51,6% (не довіряють - 30,6%).

При цьому найбільше респонденти не довіряють колишньому Президенту Петру Порошенку – 79,1% (довіряють – 14,4% опитаних).

74,7% респондентів не довіряють депутату Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, довіряють - 15,3%; 69,6% - не довіряють лідеру партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, довіряють – 22,2%; 68,7% - не довіряють міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, довіряють – 15,%; 67,9% - не довіряють лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрію Бойку, довіряють - 21,5%; 48% - не довіряють лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, довіряють – 37,1%, 41,1% - не довіряють главі Офісу Президента Андрію Богдану, довіряють – 23%; 40,9% - не довіряють лідеру партії "Національний корпус" Андрію Білецькому, довіряють - 14,5%; 36,5% - не довіряють прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, 27,8% - довіряють; 29,8% - не довіряють лідеру фракції "Слуга народу" в Раді Давиду Арахамии, довіряють – 14,3%; 33% - не довіряють генеральному прокурору Руслану Рябошапці, довіряють – 23,6%; 29% - не довіряють колишньому політв'язню, режисеру Олегу Сенцову, довіряють – 36,4%; 27,3% - не довіряють першому заступникові голови Ради, представнику Президента в парламенті Стефанчуку Руслану, довіряють – 17,2%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада.Було опитано 2 015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, ще у вересні, згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, 75% респондентів довіряють Збройним силам, при цьому Зеленському довіряли 70%.

Більшість українців вважають, що новій влада не вдається поліпшити ситуацію в країні.

У жовтні президенту Володимиру Зеленському довіряли 66%.