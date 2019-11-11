У спальні Дубневича знайшли флешку з контактами Кучми і дарчі договори на великі суми

НАБУ вилучило у спальні колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Богдана Дубневича, у якого проводили обшуки, флеш-карту з контактами Кучми (ймовірно, мова йде про колишнього Президента Леоніда Кучми) і договори дарування великих сум.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Під час обшуку будинку Дубневича було також вилучено мобільний телефон iPhone XS, при огляді якого виявлено листування в інтернеті, месенджерах, електронній пошті з різними абонентам. У робочому кабінеті Дубневича знайдено і вилучено два блокноти, при огляді яких виявлено записи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Також у спальній кімнаті виявлено та вилучено флешнакопичувач, який приєднувався до ноутбука за допомогою пристрою для блокування запису в режимі "Тільки для читання" без можливості запису на носій.

Зазначається, що за допомогою програмного забезпечення на флешнакопичувачі було знайдено папку Contacts із файлами, серед яких виявлено файл з найменуванням "Кучма.сontacts", який містив номер телефону і дату створення, а також останні зміни в файлі 30.05.2013.

Також під час обшуку детективи виявили угоди дарування коштів, укладені між членами сім'ї Дубневичів, розписки про отримання коштів, які було вилучено, оскільки містять відомості про факти, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні.

5 листопада Вищий антикорупційний суд наклав арешт на це та інше вилучене майно: флешнакопичувач, телефон iPhone модель XS, копію договору дарування грошових коштів від 03.08.2017; копію платіжного доручення №1 від 04.08.2017; копію квитанцію №TR.2191490.9621.6881 від 04.08.2017; копію рахунку б/н від 03.08.2017, копію квитанції №25093355; копію акта виконаних робіт від 03.08.2017; копію розписки ОСОБА_5 від 25.11.2016; копію договору №1 безпроцентної цільової позики від 25.11.2016; копію додаткової угоди про дострокове припинення договору №1 від 25.11.2016 від 03.08.2017; копію договору дарування грошових коштів від 31.10.2017 (перша сторінка); копію договору №1 безпроцентної цільової позики від 27.11.2016; копію додаткової угоди від 30.10.2017 про дострокове припинення договору №1 безпроцентної цільової позики від 27.11.2016; копію акта виконаних робіт від 31.10.2017; копію рахунку №2532 від 31.10.2017; копію договору дарування грошових коштів від 31.10.2017 (реєстраційний номер № 2532); копію розписки ОСОБА_5 від 27.11.2016; копії договору дарування грошових коштів від 03.08.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, 31.10.2017 та 30.10.2017, також два аркуші паперу А-4 з розділу №12 "Грошові активи" (декларація за 2016) декларації Дубневича з чорновими записами: БВ - 11 500 000,00$ тощо.

Як повідомляли Українські Новини, у колишнього депутата Дубневича вилучили техніку під час обшуку. Раніше Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру екс-депутату Богдану Дубневичу.

Він підозрюється у розкраданнях на "Укрзалізниці".