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30 октября 2019, среда, 13:35 81
Силовые структуры 2019-10-30T13:36:32+02:00
Українські Новини
У бывшего депутата Дубневича изъяли технику во время обыска

У бывшего депутата Дубневича изъяли технику во время обыска

Обыск, НАБУ, БПП, Богдан Дубневич, Изъятие техники
Богдан Дубневич. Фото: Facebook/Богдан Дубневич
Богдан Дубневич. Фото: Facebook/Богдан Дубневич

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изъяло несколько единиц техники в ходе обыска у бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Изъяли телефоны", - сообщил собеседник.

По его словам, техника будет направлена на экспертизу.

Также он не смог сообщить, принадлежат ли изъятые телефоны лично Дубневичу.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ провело обыски во Львовской области в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен, полученных преступным путем, а также декларирования недостоверной информации.


Ранее НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко.

Также НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Дубневича и Белоцерковца.

Кроме того, бывший народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдан Дубневич не указал в своей электронной декларации за 2016 имущества и доходов на 2,1 миллиона гривен. А также Дубневич заявил, что не знал о бизнесе жены

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