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17 сентября 2019, вторник, 12:54 43
Силовые структуры 2019-09-17T12:54:47+03:00
Українські Новини
НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко

НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщения о подозрениях бывшим депутатам Верховной Рады Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко (оба-Блок Петра Порошенко).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Есть подозрения Дубневичу старшему и экс-нардепу Ищенко", - сказал он.

По его словам, они подозреваются в разворованиях на "Укрзализныце".

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении.

Дата и время не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат от партии "Голос", экономист Галина Васильченко выиграла выборы в Верховную Раду у депутата парламента Богдана Дубневича (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №118 во Львове.

Ранее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Богдана Дубневича.

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