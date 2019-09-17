НАБУ подготовило подозрения экс-депутатам Рады Дубневичу и Ищенко

Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщения о подозрениях бывшим депутатам Верховной Рады Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко (оба-Блок Петра Порошенко).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Есть подозрения Дубневичу старшему и экс-нардепу Ищенко", - сказал он.\r\nПо его словам, они подозреваются в разворованиях на "Укрзализныце".\r\nВ ближайшее время им будет сообщено о подозрении.\r\nДата и время не уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, кандидат от партии "Голос", экономист Галина Васильченко выиграла выборы в Верховную Раду у депутата парламента Богдана Дубневича (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №118 во Львове.\r\nРанее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Богдана Дубневича.