Якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що вихід України з "мінських угод" призведе до скасування санкцій щодо Росії.

Про це він сказав журналістам після першого етапу з'їзду партії "Слуга народу" 10 листопада, передають Українські Новини.

"Чесно кажучи, несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, поважаю їх компетенції. Але я поспілкувався з кількома юристами-міжнародниками, вони взагалі не розуміють, як можна такі заяви робити, тому що будь-який вихід за нашою ініціативою з "мінських домовленостей" означає майже автоматично скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи є в цій країні хтось, хто зацікавлений у скасуванні санкцій щодо Росії", - сказав голова фракції.

На думку Арахамії, Вакарчук дійсно хвилюється і стурбований подальшою стратегією "нормандського формату", і саме тому пропонує зупинитися і накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси, а потім рухатися далі.

Як повідомляли Українські Новини, Гриценко вважає, що вихід з "мінських угод" залишить Україну наодинці з Путіним. Раніше НАТО закликало Росію виконати всі свої зобов'язання з "мінським угодами".