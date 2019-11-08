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08 ноября 2019, пятница, 21:56 88
Верховная Рада и партии 2019-11-08T22:00:14+02:00
Українські Новини
Выход из Минских соглашений оставит Украину наедине с Путиным, - Гриценко

Выход из Минских соглашений оставит Украину наедине с Путиным, - Гриценко

Минские соглашения, Минские договоренности, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук
Анатолій Гриценко. Фото: facebook/ Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко. Фото: facebook/ Анатолій Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает предложение лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о выходе Украины из Минских соглашений - ложным и опасным.

Об этом Гриценко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вакарчук предлагает Украине выйти из Минских соглашений. Неправильное и опасное для нашей страны решение", - написал он.

По мнению лидера "Гражданской позиции", при выходе из договоренностей Украина достигнет противоположного результата и западные партнеры, которые до сих пор Украину хоть как-то поддерживали, - махнут рукой на страну, обвинив в неконструктивном и безответственном поведении. 

"Быстро снимут с России санкции и в итоге оставят нас с Путиным наедине. Нас - не Путина-агрессора, они во всех грехах будут в дальнейшем обвинять. Допустить этого нельзя! Жаль, что Вакарчук этого не понимает", - считает Гриценко.

Политик добавил, что действовать надо ответственно и дипломатично четко, убедив западных партнеров в ошибочности Минских соглашений не хлопаньем дверью, а агрессивностью и неконструктивностью России.

"Мир должен увидеть, что не Украина - Россия срывает поиск устойчивого мирного решения", - подытожил Гриценко.

Как сообщали Українські Новини, НАТО призывало Россию выполнить все свои обязательства по "минским соглашениям". Ранее Европейский Союз и Китай также призывали к полному выполнению "минских договоренностей".

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