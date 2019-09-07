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07 сентября 2019, суббота, 22:28 12
Внешняя политика 2019-09-07T22:29:43+03:00
Українські Новини
НАТО приветствует возвращение украинских пленных и призывает Россию выполнить все свои обязательства по "минск

НАТО приветствует возвращение украинских пленных и призывает Россию выполнить все свои обязательства по "минским соглашениям"

Организация североатлантического договора (НАТО) приветствует возвращение украинских пленных моряков и политзаключенных на родину и призывает Россию выполнить все свои обязательства по "минским соглашениям".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оана Лунгеску, обнародованном на сайте организации, передают Українськi Новини.

"Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец вернулись домой, а также режиссер Олег Сенцов", - сказала она.

Также Лунгеску призвала Россию освободить всех украинских политзаключенных.
Кроме того, она отметила, что важно установить истину и ответственность за крушение самолета Boeing-777 рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

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