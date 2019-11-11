Терористи намагаються зірвати розведення військ в Петровському, - міністр оборони

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що російські окупанти намагаються зірвати процес розведення військ в Петровському Донецької області.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Студія 1+1", передають Українські Новини.

"З нашого боку все розвивається керовано. Звичайно, терористи намагаються зірвати процес. Але ми все робимо за нашим планом. У нас є 7 днів тиші, ми робимо розведення за планом, воно йде за контрольованим сценарієм", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що будуть робити українські військові, якщо процес розведення буде зірвано, Загороднюк заявив, що підрозділи ООС повернуться на колишні позиції.

"Тоді ми можемо протягом дуже короткого часу повернутися на наші позиції. І в нас такі сценарії опрацьовано, ми знаємо, що робити в цьому випадку", - вважає він.

Як повідомляли Українські Новини, чотирьох українських військових було поранено з-за обстрілу в зоні ООС. Раніше штаб ООС заявляв, що Росія зірвала розведення військ в Петровському. Тим часом в Міноборони заявили, що не бачать загрози вторгнення на півдні України.