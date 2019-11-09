Разведение войск началось около Петровского

Разведение сил и средств началось около Петровского в Донецкой области.

Об этом свидетельствует прямая трансляция на странице пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

Разведение сил и средств началось позже 12:00 после запуска белых ракет украинской стороной и стороной боевиков.

Разведение войск должно закончиться до 12 ноября. В Петровском отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции.

Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и военнослужащими из СЦКК. Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней.

Затем будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29-е сутки украинская сторона проинформирует, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 8 ноября, 1 военный получил ранение.

Ранее российские войска сорвали разведение войск в Петровском Донецкой области,