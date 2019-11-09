подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 ноября 2019, суббота, 14:01 43
Силовые структуры 2019-11-09T14:07:43+02:00
Українські Новини
Разведение войск началось около Петровского

Разведение войск началось около Петровского

война на Донбассе, разведение сил, ООС, Разведение войск, Петровское
Разведение войск. Фото: штаб ООС
Разведение войск. Фото: штаб ООС

Разведение сил и средств началось около Петровского в Донецкой области.

Об этом свидетельствует прямая трансляция на странице пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

Разведение сил и средств началось позже 12:00 после запуска белых ракет украинской стороной и стороной боевиков.

Разведение войск должно закончиться до 12 ноября. В Петровском отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции.

Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и военнослужащими из СЦКК. Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней.

Затем будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29-е сутки украинская сторона проинформирует, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 8 ноября, 1 военный получил ранение.

Ранее российские войска сорвали разведение войск в Петровском Донецкой области, 

Больше новостей о: война на Донбассе разведение сил ООС Разведение войск Петровское

Архив
Новости
Гончарук раскритиковал экс-руководство Минюста 14:40
Некомпетентное де**мо", - депутат Бужанский о министре культуры Бородянском 14:24
Разведение войск. Фото: штаб ООС
Разведение войск началось около Петровского 14:01
Аномальное тепло не хочет уходить: в воскресенье в Украине днем будет до +20 13:52 Карта
Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власть, как сейчас, - Гончарук 13:31
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
Ночью в Киеве автомобиль сбил женщину на "зебре" 09:09
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok