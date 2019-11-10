Партія повинна бути сексі і збуджувати, - новий голова "Слуги народу" назвав пріоритети політсили

У своїй вступній промові Корнієнко заявив, що партія повинна бути сексі для кандидатів.

"Щоб ліфт (у партії) працював, партія повинна бути сексі, як каже наш колега Михайло Федоров, повинна порушувати депутатів", — підкреслив Корнієнко.

Він також анонсував новий етап тренінгів для "слуг народу" в Єгипті або Буковелі.

Як повідомляли Українські Новини, на з'їзді партії "Слуга народу" Корнієнко озвучив попередню дату виборів у 2020 році на кінець весни або початок літа. Ситуація буде залежати тільки від того, на скільки успішно пройде реформа децентралізації.

Також на зборах було вирішено, що в грудні "Слуга народу" буде брати участь у виборах у всі об'єднані громади, серед яких є села, селища та великі міста.

Нагадаємо, що Корнієнко говорив про те, що в новий склад ЦВК можуть увійти його звільнені члени.