Партія повинна бути сексі і збуджувати, - новий голова "Слуги народу" назвав пріоритети політсили

Олександр Корнієнко, якого одноголосно обрали сьогодні, 10 листопада, новим головою партії "Слуга народу" до 2023 року, назвав ключові пріоритети для цієї політсили на найближчі чотири роки, передає "Страна". У своїй вступній промові Корнієнко заявив, що партія повинна бути сексі для кандидатів. "Щоб ліфт (у партії) працював, партія повинна бути сексі, як каже наш колега Михайло Федоров, повинна порушувати депутатів", — підкреслив Корнієнко. Він також анонсував новий етап тренінгів для "слуг народу" в Єгипті або Буковелі. Як повідомляли Українські Новини, на з'їзді партії "Слуга народу" Корнієнко озвучив попередню дату виборів у 2020 році на кінець весни або початок літа. Ситуація буде залежати тільки від того, на скільки успішно пройде реформа децентралізації. Також на зборах було вирішено, що в грудні "Слуга народу" буде брати участь у виборах у всі об'єднані громади, серед яких є села, селища та великі міста. Нагадаємо, що Корнієнко говорив про те, що в новий склад ЦВК можуть увійти його звільнені члени.