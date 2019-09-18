В новый состав ЦИК могут войти его уволенные члены, - Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что после роспуска Центральной избирательной комиссии среди кандидатур от их фракции в ЦИК есть и бывшие члены Центризбиркома.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.\r\n"Мы не подавали действующих депутатов. Мы подавали действующих членов ЦИКа", - сказал он.\r\nКорниенко отметил, что фракция уже подала список кандидатур Президенту Владимиру Зеленскому. Однако назвать фамилии парламентарий отказался.\r\nДепутат отметил, что ни один из кандидатов не входит в партию "Слуга народа".\r\n"Ранее звучала цифра 35 от моего коллеги Давида Арахамии, из них мы отобрали 12-13 (кандидатур)", - добавил он.\r\nКорниенко опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о наличии в списке "Слуги народа" фамилий Алины Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко. При этом представитель Кабинета Министров в парламенте Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила Українським Новинам, что на заседании фракции во вторник не обсуждались кандидатуры в ЦИК.\r\nКак сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что новый состав ЦИКа начнут формировать через неделю. Богдан заявил, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.