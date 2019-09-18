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18 сентября 2019, среда, 11:50 207
Верховная Рада и партии 2019-09-18T14:15:04+03:00
Українські Новини
В новый состав ЦИК могут войти его уволенные члены, - Корниенко

В новый состав ЦИК могут войти его уволенные члены, - Корниенко

ЦИК.
ЦИК.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что после роспуска Центральной избирательной комиссии среди кандидатур от их фракции в ЦИК есть и бывшие члены Центризбиркома.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Мы не подавали действующих депутатов. Мы подавали действующих членов ЦИКа", - сказал он.

Корниенко отметил, что фракция уже подала список кандидатур Президенту Владимиру Зеленскому. Однако назвать фамилии парламентарий отказался.

Депутат отметил, что ни один из кандидатов не входит в партию "Слуга народа".

"Ранее звучала цифра 35 от моего коллеги Давида Арахамии, из них мы отобрали 12-13 (кандидатур)", - добавил он.

Корниенко опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о наличии в списке "Слуги народа" фамилий Алины Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко. При этом представитель Кабинета Министров в парламенте Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила Українським Новинам, что на заседании фракции во вторник не обсуждались кандидатуры в ЦИК.

Как сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что новый состав ЦИКа начнут формировать через неделю. Богдан заявил, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

Больше новостей о: ЦИК Центральная избирательная комиссия Украины Александр Корниенко члены ЦИК

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