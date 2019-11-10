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10 листопада 2019, неділя, 17:33 17
Суспільство 2019-11-10T19:45:01+02:00
Українські Новини
В Україну намагалися завести заражені турецькі помідори

В Україну намагалися завести заражені турецькі помідори

Туреччина, імпорт товарів, Помідори, Харчові продукти, Санітарні норми
Помідор. Фото: pexels
Помідор. Фото: pexels

У морському транспортному порту "Чорноморськ", Одеська область, не пропустили на територію України партію томатів з Туреччини вагою 23,5 тонни, а раніше в завезених з Польщі помідорах виявили карантинний організм.

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживача.

У службі повідомили, що при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів в партії турецьких помідорів виявили карантинний організм, а саме південноамериканську томатну міль.

Оскільки вантаж був зараженим, його повернули назад у Туреччину. Також в країну повинні надіслати нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляли "Українські Новини", в середині липня 2019 ціни на тепличні томати на оптових ринках України зросли до небачених показників 25-35 грн/кг, але на початку серпня ціни на них впали на рекордні 25%.

Тим часом у січні-серпні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 5 842,7 млн доларів, а негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося.

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