В Україну намагалися завести заражені турецькі помідори

У морському транспортному порту "Чорноморськ", Одеська область, не пропустили на територію України партію томатів з Туреччини вагою 23,5 тонни, а раніше в завезених з Польщі помідорах виявили карантинний організм.

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживача.

У службі повідомили, що при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів в партії турецьких помідорів виявили карантинний організм, а саме південноамериканську томатну міль.

Оскільки вантаж був зараженим, його повернули назад у Туреччину. Також в країну повинні надіслати нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляли "Українські Новини", в середині липня 2019 ціни на тепличні томати на оптових ринках України зросли до небачених показників 25-35 грн/кг, але на початку серпня ціни на них впали на рекордні 25%.

Тим часом у січні-серпні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 5 842,7 млн доларів, а негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося.