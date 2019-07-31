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31 июля 2019, среда, 11:36 443
Экономика 2019-07-31T11:37:58+03:00
Українські Новини
После рекордного подорожания помидоров цены на них резко обвалились

После рекордного подорожания помидоров цены на них резко обвалились

Помидоры. Фото: pixabay
Помидоры. Фото: pixabay

Рекордно высокие цены на украинские помидоры в конце июля начали снижаться, сообщает "Инфо-Шувар".

В середине июля 2019 цены на тепличные томаты на оптовых рынках Украины взлетели до невиданных показателей 25-35 грн/кг. В конце месяца напряжение на рынке начало быстро падать, за последние три рабочих дня июля цены на украинские помидоры упали на 25%.

Снижение цены на этой неделе связано с появлением на рынке первых крупных партий томатов с открытого грунта. Сезон сбора этой продукции задержался в среднем на 10 дней, а предложение тепличных томатов было ограниченным из-за подтопления теплиц Закарпатья.

Сегодня грунтовые помидоры предлагаются по 9-12 грн/кг, тепличные томаты по 17-20 грн/кг.

Даже после заметного снижения цены на помидоры пока остаются рекордно высокими: в конце июля 2018 и 2017 стоимость украинских томатов была ниже в 2 раза.

Несмотря на рост цены и ограниченное предложение, по сравнению с прошлым годом объем продаж томатов увеличился на 15% до 4,3 тыс. тонн. 

Как сообщали Українські Новини, борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен в июне.

Ранее в завезенных из Польши помидорах обнаружили карантинный организм.

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