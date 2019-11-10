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10 листопада 2019, неділя, 09:20 15
Суспільство 2019-11-10T11:30:02+02:00
Українські Новини
Синоптики попередили киян про туман в неділю

Синоптики попередили киян про туман в неділю

Прогноз погоди, погода в Києві, Туман в Києві
Туман. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Туман. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Сьогодні, 10 листопада, в Києві очікується погіршення видимості через туман. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, за даними синоптиків, що опадів у столиці не очікується, сьогодні в Києві температура повітря триматиметься на рівні 12-15 градусів тепла.

Однак, синоптики попередили жителів і гостей столиці про туман в першій половині дня і видимість 200-500 м.

В КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, жовтнева погода побила рекорди тепла майже у всьому світі.

Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму.

А погода в листопаді встановила у Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень.

Раніше синоптик попередила про штормовий вітер і дощі з квітневою температурою.

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