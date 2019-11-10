Синоптики попередили киян про туман в неділю

Сьогодні, 10 листопада, в Києві очікується погіршення видимості через туман. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, передають Українські Новини. Так, за даними синоптиків, що опадів у столиці не очікується, сьогодні в Києві температура повітря триматиметься на рівні 12-15 градусів тепла. Однак, синоптики попередили жителів і гостей столиці про туман в першій половині дня і видимість 200-500 м. В КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Як повідомляли Українські Новини, жовтнева погода побила рекорди тепла майже у всьому світі. Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму. А погода в листопаді встановила у Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень. Раніше синоптик попередила про штормовий вітер і дощі з квітневою температурою.