Синоптики попередили киян про туман в неділю

Сьогодні, 10 листопада, в Києві очікується погіршення видимості через туман. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, за даними синоптиків, що опадів у столиці не очікується, сьогодні в Києві температура повітря триматиметься на рівні 12-15 градусів тепла.

Однак, синоптики попередили жителів і гостей столиці про туман в першій половині дня і видимість 200-500 м.

В КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, жовтнева погода побила рекорди тепла майже у всьому світі.

Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму.

А погода в листопаді встановила у Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень.

Раніше синоптик попередила про штормовий вітер і дощі з квітневою температурою.