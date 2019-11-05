Погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю

В понедельник, 4 ноября, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Об этом сообщается в данных Центральной Геофизической обсерватории.

После полудня столбик термометра поднялся до +17,6 градусов, что на 2,7 градуса выше предыдущего максимального значения для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Кроме того, среднесуточная температура составила +12,9 градуса, что на 0,6 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.

Также температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 градуса. Показатель повторил рекорд за последние 137 лет наблюдений. По климатическим данным такие показатели соответствуют 21 сентября.

Как сообщали Українські Новини, так тепло не было больше 60 лет: Киев побил температурный рекорд для ноября.

Тем временем, синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.

Также украинцев ждут рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.