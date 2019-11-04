Апрельское тепло идет в Украину: синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях

В понедельник в Украину придет апрельское тепло до 20 градусов и в некоторых областях прольются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина будет одной из самых теплых в Европе. В течение 4-го ноября температура воздуха достигнет +15...+20 градусов!", - написала синоптик.

По ее словам, в восточных областях ожидается свежая погода, +8...+13 градусов. Также на западе пройдут дожди, немного покапает в северных регионах, на остальной территории - без осадков.

"Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей. Осторожно!", - предупредила Диденко.

В Киеве же в понедельник солнце прогреется до +15...+17 градусов. Местами возможен небольшой дождь, а южный ветер разгонится до сильного.

"Так что на несколько дней закиньте толстые куртки и шапки, к нам с кратковременным дружественным визитом придет весна", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о кардинальной смене погоды со штормовым ветром и дождями. Тем временем синоптики дали прогноз на всю зиму с рекордными морозами и аномальными снегопадами.