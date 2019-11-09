Відео дня: Зеленський показав, як посилено тренується з трубою в спортзалі

На фанатській сторінці Володимира Зеленського, який раніше показав своє тренування у спортзалі в білих шкарпетках у соцмережі Instagram з'явилося чергове відео його тренування. На ньому Президент України з голим торсом тренує м'язи корпусу і преса, розмахуючи трубою під назвою ViPR.

На відео показано, як слідуючи вказівкам тренера, він виконує швидкі повороти корпуса вправо і вліво, тримаючи перед собою трубу. "Тільки рухається корпус, таз зафіксовано, коліна на місці", – каже інструктор.

Подивитися цю публікацію в Instagram Спорт 💚 Публікація від Володимир Зеленський фан клуб (@zelenskiy_fans) 8 Лис 2019 в 10:51 PST

В коментарях багато користувачів захоплюються фізичною формою президента і кажуть, що ніхто з його попередників не міг похвалитися такою ж.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав Юнкера "теплим дядьком", крутячи педалі в спортзалі в ефірі "1+1"

Раніше Зеленський поділився на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook фотографією з тренажерного залу. При цьому глава держави відзначив, що займається фізичними вправами безпосередньо в будівлі Адміністрації Президента (тепер - Офіс Президента) на вулиці Банковій. Тоді він порадів, що попередня влада не вкрала із залу гантелі.

Крім того, Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води.