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05 июня 2019, среда, 13:44 1867
Президент 2019-06-05T13:55:21+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1"

Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1"

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от первой заграничной поездки и "теплой" встречи с Жан-Клодом Юнкером, председателем Еврокомиссии. Об этом он сказал в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя (Бельгия), проведенном в спортзале на велотренажерах, передают Українськi Новини. 

Во время своего дебюта в Брюсселе Зеленский обозначил путь Украины в ЕС и НАТО как единственно возможный, что он и подтвердил в прямом эфире.

"Это наш выбор. Курс на Европу закреплен Конституцией Украины и курс НАТО показывает высокий уровень армии. Как только мы проинформируем наше общество о том, что это не страшно, и народ будет готов, то мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о "мужских" шутках с Юнкером, назвал его "добрым, нормальным дядькой" и передал слова личной поддержки Юнкера для Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Зеленский оконфузился во время пресс-конференции в Брюсселе. 

Также Зеленский и Юнкер планируют саммит "Украина – ЕС" 8 июля в Киеве.

Больше новостей о: Президент Брюссель Жан-Клод Юнкер Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Владимир Зеленский

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