подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 мая 2019, пятница, 08:42 1778
Политика 2019-05-31T11:36:49+03:00
Українські Новини
Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже на Банковой: хоть гантели не украли

Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже на Банковой: хоть гантели не украли

Президент Украины Владимир Зеленский, после скандала с плазмами и серверами, которые забрал с собой Порошенко, поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации президента на улице Банковой.

В свойственной Зеленскому шутливой манере, гарант Конституции подписал данный снимок: "На Банковой. Хоть гантели не украли)))".

Кроме самого Владимира Зеленского на снимке можно рассмотреть и занимающегося вместе с ним руководителя Администрации президента Андрея Богдана.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

На что бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявил, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было. И они были арендованы и отображали информацию СБУ и пограничников.

При этом экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что никаких серверов с информацией в ситуационной комнате в АП вообще не было, так как они там и не предусмотрены.

В то же время Шимкив в сентябре 2018 года в интервью изданию "Украинская правда" рассказал, что техника для ситуативной комнаты была получена от других государственных органов.

В частности, серверы предоставила Центральная избирательная комиссия, ряд другой техники - Национальный банк.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Богдан Андрей

Архив
Новости
Стенограмму встречи Зеленского с руководством фракций Рады цензурировали, - Парубий 12:15
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ 11:57
Украинский производитель соков начал строительство третьего завода в Польше 11:56
Киевская Школа Экономики не будет переходить из-за нового закона с английского на украинский, и может уйти из Украины, - Милованов 11:51
К рынку электроэнергии готовы все кроме Коломойского, – Сазонов 11:47
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
Прогулочное судно утонуло в Дунае. Фото: twitter.com/otmarianna
Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец 13:20
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok