Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже на Банковой: хоть гантели не украли

Президент Украины Владимир Зеленский, после скандала с плазмами и серверами, которые забрал с собой Порошенко, поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации президента на улице Банковой.

В свойственной Зеленскому шутливой манере, гарант Конституции подписал данный снимок: "На Банковой. Хоть гантели не украли)))".

Кроме самого Владимира Зеленского на снимке можно рассмотреть и занимающегося вместе с ним руководителя Администрации президента Андрея Богдана.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.

На что бывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявил, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было. И они были арендованы и отображали информацию СБУ и пограничников.

При этом экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что никаких серверов с информацией в ситуационной комнате в АП вообще не было, так как они там и не предусмотрены.

В то же время Шимкив в сентябре 2018 года в интервью изданию "Украинская правда" рассказал, что техника для ситуативной комнаты была получена от других государственных органов.

В частности, серверы предоставила Центральная избирательная комиссия, ряд другой техники - Национальный банк.