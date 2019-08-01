Зеленский показал свою новую тренировку в спортзале в белых носках

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался своим утренним занятием в спортивном зале, сообщив, что "спорт никто не отменял" после того, как отдохнул с Богданом на одесском пляже.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram, передают Українські Новини.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро!", - написал Президент, прикрепив фото, где он в голубой футболке, серых шортах и белых носках занимается в зале.

Отметим, что Президент написал "відміняв" вместо украинского "скасовував".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 31 Лип 2019 р. о 11:30 PDT

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1"

Ранее Зеленский поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации Президента (теперь - Офис Президента) на улице Банковой. Тогда он порадовался, что предыдущая власть не украла из зала гантели.

Кроме того, Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.