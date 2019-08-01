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01 августа 2019, четверг, 12:11 363
Президент 2019-08-01T12:25:43+03:00
Українські Новини
Зеленский показал свою новую тренировку в спортзале в белых носках

Зеленский показал свою новую тренировку в спортзале в белых носках

Владимир Зеленский в спортзале. Фото: zelenskiy_official/Instagram
Владимир Зеленский в спортзале. Фото: zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался своим утренним занятием в спортивном зале, сообщив, что "спорт никто не отменял" после того, как отдохнул с Богданом на одесском пляже.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram, передают Українські Новини.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро!", - написал Президент, прикрепив фото, где он в голубой футболке, серых шортах и белых носках занимается в зале.

Отметим, что Президент написал "відміняв" вместо украинского "скасовував".

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1"

Ранее Зеленский поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации Президента (теперь - Офис Президента) на улице Банковой. Тогда он порадовался, что предыдущая власть не украла из зала гантели.

Кроме того, Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.

Больше новостей о: Тренировка Спортзал Президент Украины Владимир Зеленский

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