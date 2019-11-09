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09 листопада 2019, субота, 21:56 11
Суспільство 2019-11-09T22:29:34+02:00
Українські Новини
Більшість жителів окупованих територій вважають війну на Донбасі внутрішнім конфліктом України

Більшість жителів окупованих територій вважають війну на Донбасі внутрішнім конфліктом України

війна на Донбасі, соцопитування
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС
Обстріл на Донбасі. Фото: штаб ООС

В той час, як тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше, 76% опитаних компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вважають війну на Донбасі внутрішнім українським конфліктом.

Про це свідчать результати соцопитування, опубліковані на сайті видання "Дзеркало тижня", передають Українські Новини.

76% "повністю згоден" і "скоріше згодні" з тим, що війна в Донбасі — це внутрішній український конфлікт (35,6% і 40,5% відповідно). "Швидше не згодні" з цим — 14,1%. Абсолютно незгодних набралося 9,3%. 3,1% "повністю згодні" з тим, що війна в Донбасі була розпочата Росією і місцевими проросійськими угрупованнями. 6,4% з цим "швидше згодні".

При цьому 86% з тим, що біля витоків конфлікту стояли проросійські угруповання і Москва — "швидше не згодні" (45,1%) і "абсолютно не згодні" (44,9%).Крім того, 63,6% опитаних вважають, що відновлення Донбасу повинно бути проведено за рахунок коштів України.

29,3% вважають справедливим примусити до оплати відновлення Донбасу українських олігархів. 18,5% — не хочуть залежності в цьому питанні ні від кого, і розраховують на власні сили. 17% готові покласти цю ношу на США.Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня.

Було опитано 1 606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованої анкети. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 43,6% жителів непідконтрольних територій в Луганській і Донецькій областях можуть дозволити собі купити лише харчі, одяг і взуття, але щоб купити мобільний телефон, хороший костюм чи пилосос доводиться позичати гроші або збирати.

Тим часом для жителів окупованих територій Донбасу лідерами довіри серед українських політиків є Юрій Бойко та Віктор Медведчук.

Також менше 8% жителів "ДНР" і "ЛНР" отримали російський паспорт.

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