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09 ноября 2019, суббота, 17:49 299
Общество 2019-11-09T17:55:55+02:00
Українські Новини
Менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт

Менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт

Украино-российские отношения, Донбасс, Новости ДНР, Новости ЛНР, Российские паспорта
Паспорт России. Фото: pixabay
Паспорт России. Фото: pixabay

42,9% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях не думали о возможности получить российский паспорт (гражданство России), в то время, как только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного "Зеркалом недели", передают Українськi Новини.

При этом, 34,2% респондентов ответили, что думали о такой возможности, 14,8% - на данный момент рассматривают возможность получения российского паспорта.

7,4% опрошенных заявили, что уже имеют российский паспорт.

Менее 1% отказались от ответа.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября.

Было опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 43,6% жителей неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях могут позволить себе купить только еду, одежду и обувь, но чтобы купить мобильный телефон, хороший костюм или пылесос приходится одалживать деньги или копить.

Тем временем для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

 

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