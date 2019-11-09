Большинство жителей "ДНР/ЛНР" могут купить только еду, одежду и обувь, - опрос

43,6% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях могут позволить себе купить только еду, одежду и обувь, но чтобы купить мобильный телефон, хороший костюм или пылесос приходится одалживать деньги или копить. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного "Зеркалом недели", передают Українськi Новини. 36,4% респондентов ответили, что денег им хватает только на еду, но чтобы купить одежду и обувь нужно накопить или одолжить. 12% опрошенных ответили, что им хватает денег на еду, одежду и обувь, но на дорогие вещи нужно копить или одалживать деньги, 49% респондентов ответили, что вынуждены экономить на питании, около 2% могут позволить себе и еду и дорогие вещи, но чтобы купить квартиру или машину нужно откладывать деньги или брать в займы. Лишь около 1% опрошенных жителей могут позволить себе купить все, что нужно в любое время. Исследование проводилось с 7 по 31 октября. Было опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%. Как сообщали Українськi Новини, 48,8% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, считают, что ради мира на Донбассе необходимо идти на определенные компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Тем временем для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.