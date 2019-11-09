Большинство жителей "ДНР/ЛНР" могут купить только еду, одежду и обувь, - опрос

43,6% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях могут позволить себе купить только еду, одежду и обувь, но чтобы купить мобильный телефон, хороший костюм или пылесос приходится одалживать деньги или копить.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного "Зеркалом недели", передают Українськi Новини.

36,4% респондентов ответили, что денег им хватает только на еду, но чтобы купить одежду и обувь нужно накопить или одолжить.

12% опрошенных ответили, что им хватает денег на еду, одежду и обувь, но на дорогие вещи нужно копить или одалживать деньги, 49% респондентов ответили, что вынуждены экономить на питании, около 2% могут позволить себе и еду и дорогие вещи, но чтобы купить квартиру или машину нужно откладывать деньги или брать в займы.

Лишь около 1% опрошенных жителей могут позволить себе купить все, что нужно в любое время.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября.

Было опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 48,8% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, считают, что ради мира на Донбассе необходимо идти на определенные компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Тем временем для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.