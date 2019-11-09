Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде

64,3% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей видят Донбасс частью России, в то время, как большинство могут купить только еду, одежду и обувь.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликованы на сайте издания "Зеркало недели", передают Українськi Новини.

50,9 % считают, что нынешние территории "ЛНР/ДНР" должны стать частью России, еще 13,4% — частью России, но с особым статусом.

Лишь 5,1% опрошенных желают, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде. Еще 13,4% видят ныне подконтрольные "ЛНР/ДНР" территории частью Украины, но с особым статусом. Таким образом 18,5% опрошенных видят будущее Донбасса в составе Украины. Независимости хотят 16,2% респондентов.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября.

Было опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Тем временем 53,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии выступают против прекращения военных действий и признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" "Луганской народной республики".