Для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные социологи "Нью Имидж Маркетинг Групп", пишет ZN.ua.

Виктора Медведчука поддерживают 25 человек из всех опрошенных, "очень хорошего мнения" о нем — 4,9%, а "скорее хорошего" — 28,3%. 56% жителей ОРДЛО ему не доверяют

К лидеру "Оппозиционного блока — За життя" Юрию Бойко "скорее хорошо" настроенных 34,6%. "Очень хорошего мнения" о нем — 4,3%. 52% — "своим" его не считают.

При этом около 73,4% жителей "ДНР" и "ЛНР" в случае местных выборов не хотят видеть в бюллетене украинские партии. Но если все же подобное произойдет, то шансы ОПЗЖ, судя по отношению к лидерам, в электоральной жатве выглядят лучше, чем у команды Зеленского.

Об Александре Вилкуле, одном из фронтменов партии Рината Ахметова, "скорее хорошего мнения" придерживаются 11% и только 0,6% — "очень хорошего". Ровно половина опрошенных думают о нем "плохо" или "очень плохо". А 36% — вообще о таком не слышали. Но Ринат Леонидович все еще может подправить. Хотя вряд ли, случись в ОРДЛО выборы, "Оппозиционный блок" Ахметова возглавит выходец из Днепра.

Борис Колесников уже неизвестен почти 24% жителей ОРДЛО. Бывший глава облрады и вице-премьер по Евро-2012 пользуется расположением почти 16% земляков. А 58,4% придерживаются о нем "скорее плохого мнения" и "очень плохого" (37,5 и 20,9% соответственно).

Низкие баллы доверия получил второй президент Украины Леонид Кучма. Только 0,7% относятся к единственному дважды президенту Украины "очень хорошо". "Скорее хорошего мнения" о нем придерживаются 11,4%. "Скорее плохое отношение" у 43,8% и "очень плохое" у 42%.

В свое время претендовавший на объединение Украины, Святослав Вакарчук пользуется расположением более чем 11% опрошенных. 2,1% из которых относятся к нему "очень хорошо" и 9,4% — "скорее хорошо". Позиция Вакарчука-политика, а не Вакарчука-певца не пришлась по вкусу 75% жителей "ЛНР" и "ДНР". "Скорее плохого мнения" о нем придерживаются 41,8%. И совсем отказывают в доверии 33,8%.

Несравнимо хуже дела обстоят у Юлии Тимошенко. "Очень хорошо" к лидеру "Батьківщини" относятся полпроцента респондентов. "Скорее хорошо" — 3,4%. С прищуром недоверия на нее смотрят 32,3%. А 62,8% хотят обнести ее колючей проволокой.

Петр Порошенко — пятый президент Украины — на оккупированных территориях ненавидим. Сложная фигура. Почти 97% сформировали к нему "плохое" и "очень плохое отношение (18 и 78,6% соответственно). "Очень хорошего мнения" о Петре Алексеевиче — 0,7% опрошенных. "Скорее хорошего" — 1,4%.

О Владимире Зеленском в целом очень хорошего или хорошего мнения — 19% (1,9 и 17,2% соответственно). А скорее плохого или очень плохого — 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно). Любопытно, что эти показатели совпадают с оценкой отношения к еще одному украинскому президенту — Виктору Януковичу, получившему от соотечественников 19% лайков и 80% дизлайков.

Как сообщали Украънські Новини, Бойко в Кременчуге рассказал, что достичь мира без компромиссов невозможно.

Тем временем "Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений.