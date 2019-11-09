підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 листопада 2019, субота, 13:52 21 Карта
Суспільство 2019-11-09T16:00:01+02:00
Українські Новини
Аномальне тепло не хоче йти: у неділю в Україні вдень буде до +20

Аномальне тепло не хоче йти: у неділю в Україні вдень буде до +20

Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, Погода на вихідних
Прогноз погоди. Фото: pixabay
Прогноз погоди. Фото: pixabay

В той час, як синоптики прогнозують, що аномальне тепло в Україні протримається до кінця листопада, 10 листопада в Києві хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів.У Моршині вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У центрі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів; у Запорізькій області вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, циклони і фронти несуть холод з дощами в Україну. Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму з екстремальними морозами і суворою погодою. А згідно з прогнозом Гирометцентра, вихідні в Україні почнуться теплою дощовою погодою.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві Погода на вихідних

Архів
Новини
Гончарук розкритикував екс-керівництво Мін'юсту 14:40
Розведення військ. Фото: штаб ООС
Розведення військ почалося близько Петровського 14:01
Аномальне тепло не хоче йти: у неділю в Україні вдень буде до +20 13:52 Карта
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету 20:20
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
більше новин
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Затонула яхта. Фото: I. LOVE.OBOLON/Facebook
Яхта затонула в київській акваторії на Оболоні 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok