Аномальне тепло не хоче йти: у неділю в Україні вдень буде до +20

В той час, як синоптики прогнозують, що аномальне тепло в Україні протримається до кінця листопада, 10 листопада в Києві хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі без опадів, вдень місцями дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів.У Моршині вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У центрі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів; у Запорізькій області вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, циклони і фронти несуть холод з дощами в Україну. Тим часом синоптик дав прогноз на всю зиму з екстремальними морозами і суворою погодою. А згідно з прогнозом Гирометцентра, вихідні в Україні почнуться теплою дощовою погодою.