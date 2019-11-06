Циклоны и фронты несут холод с дождями в Украину: синоптик предупредила о похолодании

Циклоны и атмосферные фронты направляются в Украину, поэтому в части страны будет царить апрельское солце, а в другой - лить дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Фронт передвинулся восточнее и часть Украины в дождевых облаках, а часть - в апрельском солнце. 6-го ноября дожди вероятные на Западе и кое-где на севере Украины, на остальной территории будет сухо", - сообщила синоптик.

По ее словам, теплая роскошная погода удержится и в течение дня в большинстве областей +15...+20 градусов, а на юге до +22 градусов. При этом в западных областях ожидается +10...+16 градусов.

Также будет дуть порывистый юго-западный ветер, а на Левобережье - даже с штормовыми порывами.

В Киеве же 6-го ноября атмосферный фронт, который будет предопределять дожди на Западе и Севере, может закрыть солнце тучами. Существенные осадки маловероятны, но дождь может немного покапать, однако в столице ожидается +16...+18 градусов.

По словам Диденко, с четверга-пятницы, 7-8 ноября, несколько похолодает, а уже выходные температура воздуха снова повысится.

"Не перепутайте сезоны и не начинайте вдруг сажать картошку или искать распродажи пуховиков. Грейтесь, экономьте тепло и держите голову в равновесии при таких погодных круговерятях", - посоветовала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут циклоны Zend, Benedikt и Arne - синоптик предупредила о резком похолодании. Тем временем синоптик дал прогноз погоды на всю зиму.