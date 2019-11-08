От +4 ночью до +22 днем: выходные в Украине начнутся теплой дождливой погодой

В то время, как синоптики обещают, что аномально теплая погода на всей территории Украины сохранится до 22 ноября, в субботу, 9 ноября в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+19 градусов. В Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +11…+18 градусов, в Сумской области +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +9…+15 градусов, в Донецкой области +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +15…+21 градус; в Одесской области ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, синоптик прогнозирует после резкого похолодания и дождей возвращение тепла в Украину до конца недели.

Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.

Тем временем зимой ожидаются сильные снегопады.